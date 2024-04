Razzia in Leipzig: Mehrere Durchsuchungen in der Stadt

Die Durchsuchungen finden gleichzeitig an mehreren Orten statt, hier in der Wolfgang-Heinze-Straße. © EHL Media

Die etwa um 6 Uhr gestarteten Durchsuchungen wurden von der Staatsanwaltschaft Leipzig und der Soko LinX des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des Landeskriminalamts Sachsen umgesetzt, wie das LKA am Mittwochmorgen mitteilte.

Grund seien Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Leipzig.

Unter anderem in Connewitz, genauer in der Stockartstraße und Wolfgang-Heinze-Straße, sowie in der Creuzigerstraße in Kleinzschocher sind die Beamten im Einsatz.