Sachsenpokal-Schreck fliegt! Ältester Verein des Freistaats verpasst Halbfinale

Da der klassenhöhere Sachsenligist aber nicht auf dem Sportplatz an der Thaerstraße antrat und seine Mannschaft in der Winterpause gar abmeldete, zog der aktuelle Tabellendritte aus der Landesklasse Nord kampflos in die 2. Pokalrunde ein.

Am Samstag nun folgte das Match in der Runde der letzten acht gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Die ebenfalls aus der Oberliga angereisten Ostsachsen gingen an der Thaerstraße durch Julian Janz mit dem Halbzeitpfiff in Führung und bauten durch Eric Merkel den Vorsprung auf 2:0 (56. Minute) aus.

Viet Duc Pham sorgte zwei Zeigerumdrehungen später mit dem 1:2-Anschluss für Spannung. Und in der Nachspielzeit gab es sogar noch einen Elfmeter für die Leipziger. Doch Julius Nitzsche vergab und sorgte für den Halbfinal-Einzug der favorisierten Neugersdorfer.

Für den FCO entscheidet sich am kommenden Mittwoch, gegen wen es im Halbfinale geht. Fest steht, das es ein Heimspiel geben wird. Neben dem Chemnitzer FC (3:0 gegen den FC Erzgebirge Aue) ist auch der 1. FC Lokomotive Leipzig (3:1 nach Verlängerung beim FC Grimma) ein möglicher Gegner.

Der vierte Halbfinalist wird am Mittwoch (19 Uhr/MDR-Livestream) im Kracher zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau bestimmt.