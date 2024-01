TAG24 feiert große Eröffnungsparty mit vielen Gästen: "Genial für Leipzig und die Region!"

Chefredakteur und TAG24-Gründer Robert Kuhne, der Leipziger Verkaufsleiter Sebastian Noack sowie Redaktionsleiter Nico Zeißler nahmen die 150 Gäste am für den Firmennamen prädestinierten 24. Januar 2024 in Empfang, um sie über die fünfte Etage im Wünschmann-Haus zu führen.

Anett Roßdeutscher von Automobile Müller Leipzig. © TAG24

"Ich habe vom Büro noch gar nicht viel gesehen, weil so viel tolle Leute hier sind, dass man aus Gesprächen gar nicht mehr rauskommt. Das ist Netzwerken at it's best", freute sich Dr. Ines Zekert von der Krostitzer Brauerei.

Auch Anett Roßdeutscher von Automobile Müller Leipzig, L-Gruppe-Konzernsprecher Frank Viereckl oder HC-Leipzig-Torhüterin Elia Garcia Canabate führten tolle Konversationen in einer "coolen Location".

Dr. Andreas Knaut, Sprecher der Leipziger Messe, vernahm "toll geschnittene Räume mitten in der Stadt, mitten im Leben". Die Vergrößerung des sächsischen Standorts sieht Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze als "genial für Leipzig und die Region. Wir haben natürlich ein Interesse, dass Regionalberichterstattung auch im Internet ordentlich verfügbar ist."

Nach dem bereits erfolgten Richtfest im Dezember war unter anderem Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke schon zum zweiten Mal zu Gast: "Ich finde schön, dass eine Redaktion ihre Räume öffnet. Es sind viele interessante Gäste aus Leipzig da."