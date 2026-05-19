Feuerwehr musste Tiger-Opfer (72) unter Polizeischutz retten: "Wussten ja nicht, ob weitere Tiere herumlaufen"

Dölzig - Beim Ausbruch eines Tigers im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig (Landkreis Nordsachsen) ist am Sonntag ein 72-jähriger Mann von der Raubkatze angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Einsatzleiter Patrick Siebeck von der ortsansässigen Feuerwehr schilderte nun die dramatische Rettungsaktion.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei der Rettung des 72-Jährigen, der am Sonntag in Dölzig von einem Tiger angegriffen wurde. Der Mann wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. © Michael Strohmeyer

Demnach mussten die Einsatzkräfte unter Polizeischutz vorgehen, um den Verletzten aus der Gefahrensituation zu holen. "Wir wussten zu diesem Zeitpunkt ja nicht, ob noch weitere Tiere frei herumlaufen", erklärte Einsatzleiter Patrick Siebeck nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Der 72-Jährige war im Gehege des Tigers von der Raubkatze angegriffen worden. Anschließend befreite sich das Tier und flüchtete schließlich von dem Gelände, das von Dompteurin Carmen Zander (51) betrieben wird. Wie genau es zu dem Angriff kam, ist aktuell noch unklar.

Bilder von der Rettungsaktion zeigen, wie gleich mehrere schwer bewaffnete Polizisten die Trage, auf der der Verletzte transportiert und den Rettungswagen, in den er gebracht wurde, umringen. Auch eine Drohne soll laut DPA zum Einsatz gekommen sein, um die Lage aus der Luft zu überwachen.

Der 72-jährige Helfer der ehemaligen Zirkus-Artistin Zander habe der Agentur zufolge bei der Attacke mehrere Biss- und Kratzverletzungen erlitten. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit behandelt wird.