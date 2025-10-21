Till Lindemann als VIP-Gast beim Opernball: Leipziger Bündnis spricht von "fatalem Signal"

Till Lindemann (62) ist unter den rund 40 VIPs, die zum Leipziger Opernball eingeladen wurden. © Malte Krudewig/dpa

In einem Offenen Brief mahnte der Zusammenschluss aus Vereinen, Institutionen und Akteuren der Zivilgesellschaft die gesellschaftliche und moralische Verantwortung der Veranstalter an und warnte vor einem "fatalen Signal" an Betroffene sexualisierter Gewalt.

Juristische Unbedenklichkeit könne keine moralische Entlastung bieten, hieß es in dem Brief, der den Angaben nach bislang von mehr als 180 Akteuren der Leipziger Kulturszene mitgezeichnet wurde.

Lindemann stehe mit rund 40 anderen Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auf der VIP-Liste des diesjährigen Opernballs in Leipzig.

Zu der 30. Jubiläumsausgabe am kommenden Samstag werden unter dem Motto "Bienvenidos, Andalucía" rund 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet.