AMG kracht auf Bus: Drei Verletzte bei Haltestellen-Unfall

Markkleeberg - Bei einem Unfall auf der Bornaischen Straße in Markkleeberg sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden.

Der Mercedes wurde bei dem Crash schwer beschädigt. Beide Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. © EHL Media/Wilson Vieira

Nach Informationen von TAG24 hat sich der Crash gegen 21 Uhr ereignet.

Ein Linienbus hatte demnach gerade an der Haltestelle Schillerplatz gestoppt, als ein Mercedes AMG aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck des Busses krachte.

Fotos zeigen, dass der Mercedes dabei schwer beschädigt wurde. Nach Infos von vor Ort sollen die beiden Insassen der Nobelkarosse verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden sein. Ebenso sei es demnach dem Busfahrer ergangen.

Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Aktuell läuft vor Ort noch die Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst. Dieser hat bereits Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen.