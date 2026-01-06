 548

Auto kracht in Leipzig gegen Baum: Fahrer samt Kennzeichen verschwunden - Straße gesperrt

Ein BMW kam am Dienstagabend in Leipzig von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Kurios: Vom Fahrer fehlt jede Spur.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein BMW kam am Dienstagabend in Leipzig von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Kurios: Vom Fahrer fehlt jede Spur.

Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt.
Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Eine Sprecherin des Lagezentrums bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass das Auto gegen 21.24 Uhr augenscheinlich ohne fremde Beteiligung gegen den Baum sowie ein Verkehrszeichen gefahren ist.

Laut Informationen vom Unfallort war der Fahrer auf der Friesenstraße in Richtung Hans-Driesch-Straße unterwegs, als er von seiner Fahrspur abkam.

Bilder zeigen, dass Vorder- und Hinterseite des BMWs stark beschädigt sind.

Kreuzungscrash in Leipzig: Audi kracht in Gegenverkehr und verletzt Radfahrerin
Leipzig Unfall Kreuzungscrash in Leipzig: Audi kracht in Gegenverkehr und verletzt Radfahrerin

Als die Polizei wenig später an der Unfallstelle eintraf, war das Auto leer und keinerlei Insassen in Sicht. Auch von den Kennzeichen fehle jede Spur.

Die Beamten suchen nach dem Fahrer - setzen dabei sogar einen Hund ein.

Vom Fahrer fehlt jede Spur.
Vom Fahrer fehlt jede Spur.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Ein Suchhund ist im Einsatz.
Ein Suchhund ist im Einsatz.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

"Die Kollegen sind aktuell vor Ort noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt", bestätigte die Polizeisprecherin.

Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: