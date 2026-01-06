Auto kracht in Leipzig gegen Baum: Fahrer samt Kennzeichen verschwunden - Straße gesperrt

Leipzig - Ein BMW kam am Dienstagabend in Leipzig von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Kurios: Vom Fahrer fehlt jede Spur.

Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Eine Sprecherin des Lagezentrums bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass das Auto gegen 21.24 Uhr augenscheinlich ohne fremde Beteiligung gegen den Baum sowie ein Verkehrszeichen gefahren ist.

Laut Informationen vom Unfallort war der Fahrer auf der Friesenstraße in Richtung Hans-Driesch-Straße unterwegs, als er von seiner Fahrspur abkam.

Bilder zeigen, dass Vorder- und Hinterseite des BMWs stark beschädigt sind.

Als die Polizei wenig später an der Unfallstelle eintraf, war das Auto leer und keinerlei Insassen in Sicht. Auch von den Kennzeichen fehle jede Spur.

Die Beamten suchen nach dem Fahrer - setzen dabei sogar einen Hund ein.