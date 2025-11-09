Kreuzungscrash nahe der Messe: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Bei einem Kreuzungscrash nahe der Leipziger Messe sind Samstagnacht zwei Menschen verletzt worden.

Eine 25-Jährige, die an dem Unfall beteiligt war, musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mitteilte, war eine 25-Jährige gegen 22 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse zunächst auf der Maximilianallee in Richtung A14 unterwegs. In Höhe der Messe verließ sie die Bundesstraße und wollte nach links auf die Messe-Allee in Richtung Wiederitzsch abbiegen.

Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 87-Jährigen.

Der Senior war auf der Messe-Allee in Richtung Messe unterwegs gewesen. Warum die beiden kollidierten, war am Sonntag noch unklar.

Die Mercedes-Fahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die 87-Jährige benötigte lediglich eine medizinische Betreuung am Unfallort.