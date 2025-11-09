Kreuzungscrash nahe der Messe: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig
Leipzig - Bei einem Kreuzungscrash nahe der Leipziger Messe sind Samstagnacht zwei Menschen verletzt worden.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mitteilte, war eine 25-Jährige gegen 22 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse zunächst auf der Maximilianallee in Richtung A14 unterwegs. In Höhe der Messe verließ sie die Bundesstraße und wollte nach links auf die Messe-Allee in Richtung Wiederitzsch abbiegen.
Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 87-Jährigen.
Der Senior war auf der Messe-Allee in Richtung Messe unterwegs gewesen. Warum die beiden kollidierten, war am Sonntag noch unklar.
Die Mercedes-Fahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die 87-Jährige benötigte lediglich eine medizinische Betreuung am Unfallort.
Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 15.000 Euro.
Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat bereits die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.
Titelfoto: amitdnath/123RF