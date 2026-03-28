Tram-Unfall im Leipziger Zentrum: Seniorin (71) muss auf Schienen behandelt werden

Leipzig - Am Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn am Leipziger Roßplatz eine 71-jährige Seniorin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste noch vor Ort behandelt werden.

Die verletzte Person musste noch auf den Gleisen liegend behandelt werden. © EHL Media/Björn Stach

Wie die Polizei Leipzig auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.32 Uhr.

Dabei habe eine Straßenbahn vom Bayrischen Bahnhof in Richtung Innenstadt fahrend am Roßplatz nach links abbiegen wollen.

"Ein Fußgänger missachtete vermutlich die Lichtzeichen und überquerte die Gleise", sagte Polizeisprecher Moritz Peters am Freitagnachmittag. Es kam zum Zusammenstoß.

Inzwischen konnten diese Erkenntnisse bestätigt werden. Demnach querte die Seniorin bei grüner Ampel die südliche Fahrbahn des Roßplatzes in Richtung Universitätsstraße bis zur Mittelinsel. Als die Ampel währenddessen auf Rot wechselte, lief die Frau weiter und stieß seitlich mit einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 9 zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 71-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte behandelten sie noch vor Ort, bevor sie sie zur weiteren Versorung in ein Krankenhaus brachten.