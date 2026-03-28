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Tram-Unfall im Leipziger Zentrum: Seniorin (71) muss auf Schienen behandelt werden

Am Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn am Leipziger Roßplatz eine 71-jährige Seniorin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Freitagnachmittag erfasste eine Straßenbahn am Leipziger Roßplatz eine 71-jährige Seniorin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste noch vor Ort behandelt werden.

Die verletzte Person musste noch auf den Gleisen liegend behandelt werden.
Die verletzte Person musste noch auf den Gleisen liegend behandelt werden.  © EHL Media/Björn Stach

Wie die Polizei Leipzig auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.32 Uhr.

Dabei habe eine Straßenbahn vom Bayrischen Bahnhof in Richtung Innenstadt fahrend am Roßplatz nach links abbiegen wollen.

"Ein Fußgänger missachtete vermutlich die Lichtzeichen und überquerte die Gleise", sagte Polizeisprecher Moritz Peters am Freitagnachmittag. Es kam zum Zusammenstoß.

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Inzwischen konnten diese Erkenntnisse bestätigt werden. Demnach querte die Seniorin bei grüner Ampel die südliche Fahrbahn des Roßplatzes in Richtung Universitätsstraße bis zur Mittelinsel. Als die Ampel währenddessen auf Rot wechselte, lief die Frau weiter und stieß seitlich mit einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 9 zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 71-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte behandelten sie noch vor Ort, bevor sie sie zur weiteren Versorung in ein Krankenhaus brachten.

Die Fußgängerin hatte offenbar die Ampel missachtet.
Die Fußgängerin hatte offenbar die Ampel missachtet.  © EHL Media/Björn Stach
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Es kommt zu Einschränkungen der Straßenbahnen

Aufgrund des Unfalls kam es zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs.
Aufgrund des Unfalls kam es zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

An der Straßenbahn entstand kein Schaden und auch in der Bahn wurde niemand verletzt.

Im Zusammenhang mit dem Unfall kam es zu Einschränkungen der Linien 2, 8, 9, 10, 11 und 14.

Angaben der LVB zufolge fuhren die Linie 2 Richtung Naunhofer Straße und die Linie 9 nach Connewitz über die Windmühlenstraße.

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Die Linien 2 nach Grünau und 9 nach Thekla fuhren über den Augustusplatz. Die Linien 10 nach Lößnig, 11 nach Dölitz sowie die 8 und die 14 in beide Richtungen hielten unter anderem am Goerdelerring.

Ab circa 17.30 Uhr fuhren die Bahnen wieder nach dem planmäßigen Linienbetrieb. Dennoch kam es vorübergehend noch zu Verspätungen.

Erstmeldung um von 27. März, 17.07 Uhr. Text zuletzt aktualisiert am 28. März, 15.09 Uhr.

Titelfoto: EHL Media/Björn Stach

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