Unfallrätsel geknackt: Deshalb ist der BMW in das Leipziger Nagelstudio gerauscht

Leipzig - Ende Januar krachte ein BMW mitten in der Leipziger Innenstadt in das Nagelstudio Nailcare an der Ecke Pfaffendorfer Straße und Uferstraße. Wie genau es dazu kommen konnte, blieb zunächst jedoch ein Rätsel. Nun hat die Polizei neue Details zum Unfallablauf bekannt gegeben und enthüllt: Gleich zwei Vergehen führten schließlich zu dem dramatischen Crash.

Das Nagelstudio Nailcare an der Ecke Pfaffendorfer Straße und Uferstraße. Eine Spanplatte als Abdeckung erinnert noch immer an den dramatischen Unfall, der sich Ende Januar an der Stelle ereignete. © Nico Zeißler

Bekannt war bereits, dass der BMW 320d am Morgen des 19. Januar auf der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Uferstraße mit einem Seat Leon zusammengestoßen war, bevor er durch das Schaufenster des Geschäftes rauschte. Unklar war bisher, wie beide Fahrzeuge so miteinander kollidieren konnten, dass der BMW, der in Richtung Zentrum unterwegs war, anschließend noch in Richtung des Laden abgelenkt werden konnte.

Wie der Unfallablauf, der TAG24 vorliegt, inzwischen verrät, hatten sich sowohl der Fahrer (40) des BMWs als auch die Seat-Fahrerin (34) verkehrswidrig verhalten.

So habe der 40-Jährige die vor ihm fahrende Frau auf Höhe der Kreuzung überholt - und zwar genau in dem Moment, als diese von der Pfaffendorfer Straße nach links auf die Uferstraße abbiegen wollte. Beides, sowohl das Überholen als auch das Abbiegen nach links, ist an dieser Stelle verboten.

Die beiden Unfallfahrer wurden anschließend Drogen- und Alkoholtests unterzogen. "Die Tests dazu verliefen negativ", erklärte Polizeisprecher Michael Schwerinsky gegenüber TAG24.