Verfolgungsjagd in Leipzig: VW kracht gegen Laterne

Leipzig - Bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle baute der Fahrer eines VW Lupo in Leipzig mehrere Unfälle. Seine Fahrt endete am Montagabend abrupt an einer Laterne.

Hier endete die Flucht des VW-Fahrers abrupt.

Gegen 20.10 Uhr beabsichtigten die Beamten das Auto zu kontrollieren, bestätigte Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Anfrage.

Doch anstatt den Anweisungen der Polizei zu folgen, entschied sich der Fahrer für eine Flucht. Die Beamten folgten ihm unter anderem über die Kieler Straße und Tauchaer Straße.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens, habe der VW auf Höhe der Theklaer Straße zwei parkende Autos gerammt, was ihn allerdings nicht von der Weiterfahrt abgehalten hatte.

Seine Fahrt sei auf der Tauchaer Straße, kurz vor der Einmündung zur Stralsunder Straße abrupt geendet, als der Fahrer die Kontrolle über sein Wagen verloren haben soll. Das Auto krachte gegen eine Laterne, wie Bilder zeigen.