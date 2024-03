Vorverkauf beginnt! Museumsnacht steht in den Startlöchern

Leipzig/Halle (Saale) - Am Mittwoch startet der Vorverkauf für die diesjährige Museumsnacht in Halle (Saale) und Leipzig .

Auch das Historische Straßenbahndepot öffnet zur Museumsnacht wieder seine Türen. © Heiko Rebsch/dpa

Insgesamt 86 Museen, Galerien und Sammlungen laden am 4. Mai zwischen 18 und 24 Uhr zum Gucken, Schlendern und Entdecken ein.

Von Kunst und Kultur über Musik bis hin zu Nischen-Themen stehen mehr als 400 vielfältige Inhalte auf dem Programm, so auch einige Workshops, Filme und Konzerte.

Besonderer Tipp für alle Naschkatzen: die Halloren-Schokoladenfabrik, in der Besucherinnen und Besucher die Süßigkeit in allen Facetten kennenlernen können.

Wer die Nacht dann stimmungsvoll ausklingen lassen will, kann das Lagerfeuer in der Oberburg Giebichenstein Halle oder das Jazzkonzert im Grassi-Museum in Leipzig besuchen.