Warum die sächsische Influencerin Tina Goldschmidt gerne "nach Osten klingt"

Bis vor einigen Jahren war es auch der gebürtigen Sächsin noch unangenehm gewesen, in der Öffentlichkeit Dialekt zu sprechen: "Es war einfach ein latentes Gefühl von peinlich berührt sein, von 'was würden die Leute denn von mir denken?'", erzählt Goldschmidt.

Heute steht sie zu ihrem Sächsisch: "Dialekt hat für mich auch etwas mit Herzlichkeit und Wärme zu tun. Wenn man einfach mal schwatzen kann, verbindet das."

In ihren Kurzvideos stellt Goldschmidt Situationen aus dem Alltag nach. Mal ist sie eine freundliche Flugbegleiterin: "Im Falle eines Druckvorlustes falln Sauorstoffmasken alleine von dor Degge". Mal eine Kindergärtnerin, die sich mit Kindern auf Augenhöhe unterhält: "Or Riggo, mei Gudsor, wasn los?"

Und ein andermal wird sie zur motivierten Fitness-Trainerin "Und rüber, nüber, nunnor, nuff!" Auch fallen Begriffe wie "sabbeln" und "Filou". Ihr Ziel mit alldem: Den "Sächsisch-Gap" der sozialen Medien abschaffen.

Goldschmidt studierte Sozialwissenschaften in Bremen, ihren Master absolvierte sie in Oxford und promovierte anschließend in Stockholm in Soziologie. "Nicht nach Osten klingen" – das war Goldschmidt in ihrer universitären Karriere oft als etwas Positives, Erstrebenswertes widergespiegelt worden.