Weniger Gehweg, mehr Stellplätze: Karl-Heine-Straße soll sich verändern

Leipzig - In der kommenden Woche sollen wichtige Markierungsarbeiten in der Karl-Heine-Straße im Leipziger Westen beginnen.

Ob auch im Bereich zwischen der Alten Straße und der Kolbestraße Stellplätze eingerichtet werden können, muss noch geprüft werden. "Die jetzt getroffene Regelung ist eine Zwischenlösung bis zum Ausbau der Karl-Heine-Straße in diesem Bereich", so die Stadt am Donnerstag.