Wilde Verfolgung quer durch Leipzig endet abrupt: Platter Reifen stoppt Polizei

Leipzig - Ein Streifenwagen war am Ostermontag gerade in Richtung Leipziger Innenstadt unterwegs. Als ein Mercedesfahrer ihn erblickte, begann er direkt zu flüchten.

Die Polizei nahm erst die Verfolgung auf, musste dann allerdings abbrechen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber erklärte, stand der Mann zuvor an einer roten Ampel und beabsichtigte, auf der Pfaffendorfer Straße geradeaus in Richtung Zoo zu fahren.

Die Beamten waren kurz nach 5 Uhr ebenfalls auf der Straße unterwegs, jedoch vom Zoo kommend in Richtung Innenstadt.

Als der Mercedesfahrer die Streife bemerkte, entschied er sich kurzerhand um und bog stattdessen, trotz roter Ampel, nach rechts auf den Goerdelerring in Richtung Hauptbahnhof ab.

Das reichte den Polizisten, um die Verfolgung aufzunehmen.

"Als dieser an der Fußgängerampel auf Höhe der Höfe am Brühl erneut und gut sichtbar eine rote Ampel überfuhr, setzten die Beamten Anhaltesignale", so Roeber.

Die unbekannte Person ließ sich davon nicht beirren und raste mit hoher Geschwindigkeit weiter davon - überquerte dabei mehrere rote Ampeln.