13.07.2026 15:20 Tiger-Queen durfte sich nicht von ihren Raubtieren verabschieden: "Habe sie nur schreien hören"

Nun wies Zander in einem Interview jede persönliche Schuld an dem verheerenden Vorfall erneut zurück und sprach gar von Sabotage.

Von Jan-Gerrit Vahl

Dölzig - Nach dem Tiger-Angriff Mitte Mai, bei dem ein 72-Jähriger schwer verletzt worden war, hatten die Behörden der Raubtier-Dompteurin Carmen Zander (52) am 1. Juli sechs ihrer acht Großkatzen abgenommen und sie in eine Auffangstation nach Spanien gebracht. Nun wies Zander in einem Interview jede persönliche Schuld an dem verheerenden Vorfall erneut zurück und sprach gar von Sabotage.

Carmen Zander (52) mit einer ihrer Großkatzen. (Archiv) © Michael Strohmeyer Bei den sechs Tigern, welche das Landratsamt beschlagnahmen ließ, handelt es sich um Saphira, ein zwölf Jahre altes Weibchen, und ihre fünf Kinder. Der Vater des erstaunlich großen Wurfs ist Sandokan, eben jener Tiger, der im Mai von der Polizei unweit einer Kleingartenanlage erschossen worden war. "Für mich ist es wichtig zu betonen, dass mehrere Schieber und Türen vom Tigergehege geöffnet wurden und es zu keinem Zeitpunkt Sicherheitsmängel gab", sagte die selbsternannte Tigerqueen nun der "FAZ". "Ich trage keine Schuld für diesen tragischen Unfall. Eine Sabotage ist nicht auszuschließen." Den Vorwurf, sie habe gesetzliche Vorgaben ignoriert und die Tiere nicht artgerecht gehalten, weist die 52-Jährige unterdessen zurück und kritisiert ihrerseits die Behörden scharf. Leipzig Frisch saniert und schon schleimig-grün: Algen-Frust im Leipziger Schwanenteich So sei es ihr etwa verwehrt worden, sich von ihren Tigern vor dem Abtransport zu verabschieden: "Ich habe sie nur schreien hören", so Zander. "Die sind durchgedreht. Sie waren schon vom ersten Einsatz mit Sandokan im Mai traumatisiert."

Carmen Zander: Beide verbliebenen Tiger sind "absolut verstört"