Wirbel im Leipziger Zoo: Als Elefantenkinder das erste Mal Schnee sehen, bricht Chaos aus!

Leipzig - Winterzeit im Leipziger Zoo : Als die Stadt unter einer recht dicken Schneedecke liegt, findet das so mancher Bewohner des Tierparks nicht ganz so toll – andere sind aber schwer begeistert und kriegen sich gar nicht wieder ein.

Während die Jüngsten die Älteren ärgern und so langsam der Lagerkoller ausbricht, haben die Elefanten samt dem vierköpfigen Nachwuchs den Luxus, den Winter-Spielplatz draußen hautnah miterleben zu dürfen – " Elefant, Tiger & Co. " ist auch dabei.

Genauso wie von Wasser sind sie auch vom Schnee begeistert. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Der neue Pfleger Tristan beobachtet das Treiben aus der Ferne. Seine Aufgabe ist es, ganz genau aufzupassen, dass das Quartett nicht anfängt zu frieren. Denn die erwachsenen Tiere können einiges mehr ab, doch bei den Jungen kann es schon mal brenzlig werden.



"Sobald die Jungtiere richtig kalte Ohren haben, ist das eigentlich schon Alarmstufe Rot", erzählt er. Dann müssen sie natürlich ganz schnell wieder ins Warme. Heute macht er sich da aber keine Sorgen, so aktiv wie seine Schützlinge sind.

Brenzlig wird es auch für eine Krähenfamilie, die angeflogen kommt und herumpickt. Alle vier Elefantenkinder stürmen übermütig auf sie zu, doch die können sich fliegend retten und in Sicherheit bringen. Puh, Glück gehabt.

Womit sich die anderen Bewohner des Zoos sonst so die Zeit vertreiben, könnt Ihr in der neuen Folge von "Elefant, Tiger & Co." in der MDR-Mediathek sehen.