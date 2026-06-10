Eins süßer als das andere! Zoo Leipzig freut sich gleich mehrmals über Nachwuchs

Leipzig - Im Leipziger Zoo gibt es an mehreren Stellen Nachwuchs.

Bei den Chaco-Pekaris gibt es Zwillingsnachwuchs. © Zoo Leipzig

Wie der Zoo am Mittwoch berichtete, wurden bereits im Januar ein Jungtier und nun auch Ende Mai ein Zwillingspaar bei den Chaco-Pekaris geboren.

Die Nabelschweine gelten als stark gefährdet, weshalb sich das Personal besonders über den Zuchterfolg gefreut hat.

Und auch im Gondwanaland erblickte Nachwuchs das Licht der Welt!

Demnach hat das Kronenmaki-Zuchtweibchen Amber ihr inzwischen sechstes Jungtier auf die Welt gebracht.