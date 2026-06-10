Eins süßer als das andere! Zoo Leipzig freut sich gleich mehrmals über Nachwuchs

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Im Leipziger Zoo gibt es an mehreren Stellen Nachwuchs.

Von Annika Rank

Leipzig - Im Leipziger Zoo gibt es an mehreren Stellen Nachwuchs.

Bei den Chaco-Pekaris gibt es Zwillingsnachwuchs.
Bei den Chaco-Pekaris gibt es Zwillingsnachwuchs.  © Zoo Leipzig

Wie der Zoo am Mittwoch berichtete, wurden bereits im Januar ein Jungtier und nun auch Ende Mai ein Zwillingspaar bei den Chaco-Pekaris geboren.

Die Nabelschweine gelten als stark gefährdet, weshalb sich das Personal besonders über den Zuchterfolg gefreut hat.

Und auch im Gondwanaland erblickte Nachwuchs das Licht der Welt!

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Demnach hat das Kronenmaki-Zuchtweibchen Amber ihr inzwischen sechstes Jungtier auf die Welt gebracht.

Kronenmaki-Dame Amber hat ein Baby zur Welt gebracht.
Kronenmaki-Dame Amber hat ein Baby zur Welt gebracht.  © Zoo Leipzig
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Die erfahrende Mutter kümmert sich rührend um das Baby, trägt es an ihrem Bauch mit sich herum und vergibt ausgiebige Kuscheleinheiten.

Titelfoto: Montage Zoo Leipzig

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