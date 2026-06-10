Eins süßer als das andere! Zoo Leipzig freut sich gleich mehrmals über Nachwuchs
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Leipzig - Im Leipziger Zoo gibt es an mehreren Stellen Nachwuchs.
Wie der Zoo am Mittwoch berichtete, wurden bereits im Januar ein Jungtier und nun auch Ende Mai ein Zwillingspaar bei den Chaco-Pekaris geboren.
Die Nabelschweine gelten als stark gefährdet, weshalb sich das Personal besonders über den Zuchterfolg gefreut hat.
Und auch im Gondwanaland erblickte Nachwuchs das Licht der Welt!
Demnach hat das Kronenmaki-Zuchtweibchen Amber ihr inzwischen sechstes Jungtier auf die Welt gebracht.
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Die erfahrende Mutter kümmert sich rührend um das Baby, trägt es an ihrem Bauch mit sich herum und vergibt ausgiebige Kuscheleinheiten.
Titelfoto: Montage Zoo Leipzig