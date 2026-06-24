Schlechtes Omen? Leipziger ARAkel hadert mit der Entscheidung vor dem nächsten Deutschlandspiel
Leipzig - Im Leipziger Zoo tippen die Aras in diesem Jahr einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. Bisher haben sie eine perfekte Quote, denn sie haben schon dreimal richtig getippt. Für das Spiel Deutschland gegen Ecuador am Donnerstag sehen die beflügelten Experten erstmals keinen Sieg für die Mannschaft.
Passend zum heißen Wetter spielte dieses Mal Wasser eine Rolle. Die Aras sollten die Bälle, die mit Flaggen beklebt sind, aus einer Tränke ziehen und somit den Gewinner bestimmen.
Wie der Zoo Leipzig am Mittwochnachmittag erklärte, fiel den Vögeln die Entscheidung dieses Mal besonders schwer.
Sie brauchten sehr lange und zogen am Ende keinen der Bälle aus dem Wasser. Der Zoo schlussfolgerte, dass die Tiere deswegen auf ein Unentschieden tippen.
"Dreimal lagen die Aras richtig. Wie ihr Tipp für das deutsche Spiel am Donnerstag einzuordnen ist, wird sich zeigen", sagte Florian Ullmann, stellvertretender Bereichsleiter für Südamerika im Zoo Leipzig.
Sind die Vögel eventuell parteiisch?
Es liegt allerdings auch nahe, dass die Blaukehlaras, die Grünflügelaras und die Bechsteinaras eventuell auch einige Sympathien für Deutschlands Gegner Ecuador hegen könnten.
Zwei der drei Arten haben dort nämlich ihr natürliches Verbreitungsgebiet.
Ob sie auf ein Unentschieden getippt haben, weil sie eher die Daumen für Ecuador drücken, oder ob sie noch einen anderen Grund für dieses Ergebnis sehen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.
Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Donnerstag um 22 Uhr gegen das Team aus Ecuador. Am Montag steht dann das Sechzehntelfinale an. Die Aras werden Montagfrüh ihren Tipp dafür abgeben.
Titelfoto: Zoo Leipzig