Schlechtes Omen? Leipziger ARAkel hadert mit der Entscheidung vor dem nächsten Deutschlandspiel

Leipzig - Im Leipziger Zoo tippen die Aras in diesem Jahr einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft . Bisher haben sie eine perfekte Quote, denn sie haben schon dreimal richtig getippt. Für das Spiel Deutschland gegen Ecuador am Donnerstag sehen die beflügelten Experten erstmals keinen Sieg für die Mannschaft.

Die Vögel zogen am Ende keinen Ball aus dem Wasser. © Zoo Leipzig

Passend zum heißen Wetter spielte dieses Mal Wasser eine Rolle. Die Aras sollten die Bälle, die mit Flaggen beklebt sind, aus einer Tränke ziehen und somit den Gewinner bestimmen.

Wie der Zoo Leipzig am Mittwochnachmittag erklärte, fiel den Vögeln die Entscheidung dieses Mal besonders schwer.

Sie brauchten sehr lange und zogen am Ende keinen der Bälle aus dem Wasser. Der Zoo schlussfolgerte, dass die Tiere deswegen auf ein Unentschieden tippen.

"Dreimal lagen die Aras richtig. Wie ihr Tipp für das deutsche Spiel am Donnerstag einzuordnen ist, wird sich zeigen", sagte Florian Ullmann, stellvertretender Bereichsleiter für Südamerika im Zoo Leipzig.