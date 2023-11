Neugieriges Leipziger Zebra-Baby trifft auf Artgenossen, doch plötzlich wird's brenzlig

Ähnlich munter wie dieses Zebra im Zoo Leipzig ist auch der kleine Neuankömmling Ferdinand. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Klein Ferdinand hat seinen Namen von Pfleger Daniel Volkmann bekommen. "Ja, der Vater hieß ja Franz und da dachte ich an die Band Franz Ferdinand. Besser als sowas wie Felix oder Florian", schmunzelt der.

Nachdem sich das Mutter-Sohn-Gespann in den Tagen nach der Geburt erstmal in den Bereichen hinter den Zoo-Kulissen kennengelernt hat, ist es nun Zeit für die Außenanlage – die MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." darf dabei sein.



Als Pfleger René Forberg schließlich das Tor öffnet, kann Mama Nina gar nicht so schnell gucken, so eilig hat es ihr Sohnemann, nach draußen zu kommen.

Der rennt und springt auf der Anlage herum, als hätte er nie etwas anderes getan. Normalerweise sei es ein Krampf, die Jungen das erste Mal nach draußen zu bekommen, erzählt René. "So leicht ging das noch nie, ich musste gar nix machen. Ich komm gar nicht hinterher."

Ähnlich geht es Nina, die aber trotzdem immer ein Auge auf ihr Junges hat. "Es scheint ein sehr neugieriger junger Mann zu sein", freut sich der Tierpfleger.