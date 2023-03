Mobbing-Drama im Leipziger Zoo: Erdmännchen-Dame wird verstoßen und magert immer mehr ab

Erdmännchen können manchmal etwas garstig sein und stoßen Artgenossen aus. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie sie da so Kopf an Kopf wie die Orgelpfeifen aufrecht beieinander stehen, ist es wenig verwunderlich, dass die Erdmännchen in vielen Tierparks zu den Publikumslieblingen gehören. So auch in Leipzig. Doch dass die kleinen Raubtiere nicht nur putzig sind, ist jetzt in der neuesten Folge der MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." zu sehen.

Denn die Gruppe hat ein Tier aus ihren Reihen ausgestoßen – es darf sich kaum bei den Artgenossen blicken lassen, geschweige denn mit ihnen zusammen fressen.

Natürlich hat Pfleger Jörg Gräser, der mit einem Eimer voller Küken ins Gehege kommt, auch für sein Sorgenkind eins dabei. Doch das Weibchen traut sich während der Fütterung einfach nicht heraus und so bekommt die Königin die doppelte Portion. Schließlich frisst sie ja für zwei.

Dass das Gruppen-Oberhaupt Nachwuchs erwartet, ist auch der Grund dafür, dass sie ihre eigene Tochter aus ihren Reihen verbannt hat. Denn die könnte den Sprösslingen, wenn sie erst einmal auf der Welt sind, gefährlich werden.

Ein ganz normales Verhalten bei Erdmännchen: Meist bekommt innerhalb einer Gruppe nur die Königin Nachwuchs. Wenn auch andere Weibchen werfen, kann es zu Konkurrenzverhalten kommen. Die Chefin will ihre Jungen schlicht davor schützen, getötet zu werden, und grenzt ihre Tochter daher aus.

Würde sie bei der Fütterung dazukommen, um sich das Küken abzuholen, würden die anderen sie jagen, erklärt Jörg. "Ihr Schlumpis", schmunzelt er, während er ihnen den aus Würmern bestehenden Nachtisch serviert.