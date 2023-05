"Elefant, Tiger & Co." verrät: So läuft es derzeit bei Kewa und ihrem Töchterchen

Leipzig - Große Momente mit den ganz Kleinen gab es in dieser Woche bei " Elefant, Tiger & Co. " zu sehen. Da stand zum einen die Taufe von Bardanas Ameisenbär-Baby an. Den Anfang machte jedoch Elefanten-Leitkuh Kewa zusammen mit ihrem kleinen Töchterchen .

So voll war es noch nie im Leipziger Elefantentempel. Auch Bereichsleiter Thomas Günther befindet bei "Elefant, Tiger & Co.": "So muss eine Herde aussehen!" © Zoo Leipzig

Die Kleine ist erst seit kurzem auf der Welt, aber scheint schon vollkommen entspannt. Kein Wunder, schließlich ist Mama Kewa ja die Chefin der Herde - und ihr Töchterchen weicht ihr nicht von der Seite.



Für Bereichsleiter Thomas Günther war es nun an der Zeit herauszufinden, wie viel Alltag die beiden schon vertragen. Dafür ging es zuerst auf die Waage, natürlich gemeinsam. "4094 Kilo wiegen die beiden zusammen", hieß es da. Fragt sich nur, wie viel die Kleine wiegt.

Nach ein wenig Hin und Her konnte auch dies beantwortet werden: 130,2 Kilo waren es. "Man sagt ja so als Faustregel: 100 Kilo schwer und einen Meter hoch", erklärte Tierpfleger Paul Schlackczikowski. "Einen Meter hoch ist sie noch nicht ganz, aber 130 Kilo ist schon ordentlich. Also sie wirkt halt auch nicht so. Aber soll uns recht sein."

Die Kleine habe von Anfang an für Überraschungen gesorgt. So hätten die Pfleger am Morgen nach der Geburt zunächst nicht einmal gemerkt, dass sie da ist. "Alles war eigentlich wie immer", erinnerte sich Paul. "War nur bisschen aufgewühlt alles und dann guckt man von der Seite rein und da steht da plötzlich ein Elefanten-Baby. Das ist natürlich ein Glücksmoment, den man als Pfleger nicht so oft hat.

Nach dem Wiegen ging's zum Duschen, auch das zu zweit. Und dann: Raus nach draußen mit dem Rest der Herde. Gut, wenn die Mama da selbstbewusst voran geht. So kann auch ihr Baby alles entspannt entdecken und sich ausprobieren. "Klar ist sie da noch ein bisschen unsicher, aber das ist ja alles noch im Rahmen", so Paul. "Das wird in den nächsten Tagen auch besser."

Und auch Bereichsleiter Thomas war begeistert: "Dass das mal so voll wird hier mit den Kleinen. Optimal."