"Ich hoffe, dass ich was hinterlassen konnte, das bleibt": Pfleger Jens Hirmer verabschiedet sich nach 20 Jahren Zoo

Leipzig - Die MDR-Sendung " Elefant, Tiger & Co. " begleitete Pfleger Jens Hirmer bei seinem traditionellen Frühjahresrundgang durch den Zoo Leipzig . Dabei verkündete der Kultpfleger, dass es sich um seinen letzten Rundgang handelte.

Nach 20 Jahren Arbeit mit den Bewohnern der Erlebniswelt Afrika wagt Pfleger Jens Hirmer einen Neustart. © Bildmontage: Emily Mittmann

"Es war mein letzter Rundgang hier im Zoo als Bereichsleiter für Afrika", verkündete Jens Hirmer in der neuesten Folge "Elefant, Tiger & Co.".

Ganze 20 Jahre lang hatte sich der Pfleger um die afrikanische Erlebniswelt und die darin lebenden Tiere gekümmert.

"Das Arbeiten mit den Tieren, das Gestalten in den Anlagen - das war auf jeden Fall für mich eine richtig, richtig schöne Zeit", resümierte er.

Nach einigen actionreichen Tierfang-Aktionen, internationalen Transporten und einer Vielzahl an Drehs heiße es nun Abschied nehmen. Natürlich sind da auch die ein oder anderen Erlebnisse ganz besonders in Erinnerung geblieben:

"Also meinen ersten Dreh mit Giraffe Knöpfchen werde ich nie vergessen, weil mir das Herz aus der Brust gesprungen ist vor Aufregung", erinnert er sich. "Das hat sich zum Glück relativ fix gelegt."