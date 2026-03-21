"Ich hoffe, dass ich was hinterlassen konnte, das bleibt": Pfleger Jens Hirmer verabschiedet sich nach 20 Jahren Zoo
Leipzig - Die MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co." begleitete Pfleger Jens Hirmer bei seinem traditionellen Frühjahresrundgang durch den Zoo Leipzig. Dabei verkündete der Kultpfleger, dass es sich um seinen letzten Rundgang handelte.
"Es war mein letzter Rundgang hier im Zoo als Bereichsleiter für Afrika", verkündete Jens Hirmer in der neuesten Folge "Elefant, Tiger & Co.".
Ganze 20 Jahre lang hatte sich der Pfleger um die afrikanische Erlebniswelt und die darin lebenden Tiere gekümmert.
"Das Arbeiten mit den Tieren, das Gestalten in den Anlagen - das war auf jeden Fall für mich eine richtig, richtig schöne Zeit", resümierte er.
Nach einigen actionreichen Tierfang-Aktionen, internationalen Transporten und einer Vielzahl an Drehs heiße es nun Abschied nehmen. Natürlich sind da auch die ein oder anderen Erlebnisse ganz besonders in Erinnerung geblieben:
"Also meinen ersten Dreh mit Giraffe Knöpfchen werde ich nie vergessen, weil mir das Herz aus der Brust gesprungen ist vor Aufregung", erinnert er sich. "Das hat sich zum Glück relativ fix gelegt."
Nach all der Zeit brauche er Abwechslung
"Das ist der schönste Platz hier im Zoo", schwärmte Hirmer noch einmal, während er den Ausblick über die Savanne genoss. "Alles da, alles friedlich miteinander, herrlicher Sonnenschein - wie in Afrika."
Dass ihn die Leipziger Anlage an die Weiten von Namibia erinnert oder auch andersherum, passiere ihm des Öfteren. "Das ist ein Traum", so Hirmer.
Dennoch brauche er nach 20 Jahren Zoogeschehen endlich etwas Abwechslung, weshalb er sich an anderer Stelle eine neue Herausforderung gesucht habe.
"Für mich ist das jetzt tatsächlich rund, aber es bleibt natürlich traurig, weil 20 Jahre steckt man nicht so einfach weg", gestand er. "Aber ich bin ein verrückter Typ. Ich brauche immer mal was Neues, deswegen ist das schon okay."
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Wo genau es für die Zoo-Ikone weitergeht, verriet Hirmer leider noch nicht. Für seinen ehemaligen Arbeitsplatz äußerte er jedoch einen letzten Wunsch: "Ich hoffe, dass ich hier was hinterlassen konnte, das bleibt."
Die komplette Folge "Elefant, Tiger & Co." mit Jens Hirmer seht Ihr in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: Emily Mittmann