Neue Anlage im Zoo Leipzig ist nach zwei Wochen schon wieder kaputt

Leipzig - Knapp zwei Wochen hatte die neue Anlage der asiatischen und südamerikanischen Vogelwelten im Zoo Leipzig zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von " Elefant, Tiger & Co. " geöffnet, als die Handwerker zum ersten Mal wieder anrücken mussten.

Blaukehlaras leben in der freien Natur in Bolivien. Sie gelten als vom Aussterben bedrohte Tierart. © Zoo Leipzig

Mehr als 100 Vögel leben auf der neuen Anlage. Dazu zählen auch einige Blaukehlaras und Grünflügelaras und die Vögel sind wirklich frech.

Innerhalb kürzester Zeit haben sie es geschafft, ihre Tierpfleger verzweifeln zu lassen. "Wir hatten schon diverse kleinere Katastrophen. Unter anderem da oben sind Schrauben mit Muttern verbaut und die Aras haben uns die Schrauben aufgedreht", erzählte Tierpflegerin Janet Pambor in der neuen Folge der TV-Serie.

Das ist ausgerechnet Besuchern aufgefallen. Das Besondere an der neuen Anlage ist es nämlich, dass man dort hineingehen, den Tieren ganz nah kommen und sie eben auch aus nächster Nähe beobachten kann.

Damit nichts Schlimmeres passiert, mussten alle Schrauben von Handwerkern wieder festgezogen werden. Die Aras hatten auch einige Löcher in die Gitter gemacht, die abgedichtet werden mussten.

"Wir dürfen ja nicht alle verdächtigen. Das sind die nur die Blaukehlaras", stellte Janet Pambor klar und verteidigte damit die etlichen anderen Vögel, die in der Voliere leben.