Deutschland oder Curaçao? Leipzigs Arakel legt sich fest

Leipzig - Nachdem das Arakel mit seiner Vorhersage für das Eröffnungsspiel goldrichtig gelegen hatte, wartet Leipzig gespannt auf die nächste Entscheidung der gefiederten Experten. Welches Team wird ihrer Meinung nach wohl das erste Deutschland-Spiel für sich entscheiden?

Nachdem die Aras mit ihrer ersten Vorhersage einen Volltreffer gelandet hatten, stieg die Spannung für ihre neueste Vorhersage. © Zoo Leipzig

Mit jeder Menge Freude am Spiel machten sich die zahlreichen neugierigen Grünflügel-, Bechstein- und Blaukehlaras in der Voliere an die Prophezeiung und siehe da: "Nach kurzem Zögern und einem Momentum für Curaçao schnappten sie sich den Ball mit der deutschen Flagge", so der Zoo Leipzig.

Bereits am Dienstag hatte die Ara-Mannschaft des Leipziger Zoos aus einer Plastikbox die korrekte Weidenkugel mit dem Namen des Gewinners ausgewählt.

Mit einem knackigen 2:0 hatte Co-Gastgeber Mexiko das Eröffnungsspiel gegen Südafrika am Donnerstagabend für sich entschieden und somit die Vorhersage des Leipziger Arakels bestätigt.

Nachdem die Südamerikaner mit ihrer ersten Vorhersage voll ins Schwarze getroffen hatten, sollten sie nun verraten, ob sich Deutschland am Sonntag gegen Curaçao behaupten könne.