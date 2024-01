Neujahrsglück im Zoo: So süß ist der erste Nachwuchs

Leipzig - Schon am vierten Tag des neuen Jahres purzelte bei den Giraffen im Zoo Leipzig der erste Nachwuchs auf die Welt. Auch die Zebras sorgten am Silvesterabend für eine Überraschung.

Gegen 20.30 Uhr am Donnerstag brachte Mama Tamika ihren allerersten Nachwuchs zur Welt. © Zoo Leipzig

Gegen 20.30 Uhr brachte Tamika, eine vier Jahre alte Giraffenkuh, ihr allererstes Baby zur Welt.

Die Geburt des Jungen im extra vorbereiteten Einzelgehege sei ohne Komplikationen vonstattengegangen und habe insgesamt zwei Stunden gedauert, wie der Zoo mitteilte.

Nicht nur Mama Tamika freut sich über ihren Nachwuchs, auch Seniorkurator Johannes Pfleiderer bestaunte den Erfolg: "Wir sind erleichtert, dass die Geburt für die noch unerfahrene Tamika so reibungslos verlaufen ist und sie sich vorbildlich um ihr Junges kümmert."

Der kleine Bulle trinke bisher regelmäßig und mache insgesamt auch einen gesunden Eindruck.

"In den nächsten Tagen werden wir Tamika und ihr Jungtier ausreichend Ruhe für die Ausprägung der Mutter-Jungtier-Bindung gewähren und sie dann schrittweise mit den anderen Herdenmitgliedern zusammen lassen, die sich die ganze Zeit in Sichtkontakt befinden", so Pfleiderer.

Papa des Kleinen ist Giraffen-Bulle Matyas (4). Dieser hatte schon Anfang des vergangenen Jahres zusammen mit Tamikas Schwester Sipiwe (5) für Nachwuchs gesorgt.

Seitdem habe sich Tochter Niara gut in der Herde integriert und entwickele sich prima. Nun kann sie schon bald mit ihrem Halb-Bruder die Savanne unsicher machen.