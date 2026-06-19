Deutschland auf Höhenflug? Das verspricht das Arakel für das Spiel gegen die Elfenbeinküste

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Freitag verkündete das Arakel seine Prophezeiung für das bevorstehende Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Schon zweimal hat das Arakel aus dem Leipziger Zoo seine hellseherischen Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis gestellt. Am heutigen Freitagmorgen verkündete es seine Prophezeiung für das bevorstehende Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste.

Das Arakel schnappte sich entschlossen den deutschen Weideball.
Das Arakel schnappte sich entschlossen den deutschen Weideball.  © Zoo Leipzig

Nach einer kurzen Flugshow durch die Leipziger Voliere machte sich das Prophezeiungsteam, bestehend aus Blaukehlaras, Grünflügelaras und Bechsteinaras, wieder einmal an die WM-Vorhersage.

Nachdem bei den vergangenen Entscheidungen vor allem die Blaukehlaras den Ton angegeben hatten, war es dieses Mal einer der Grünflügelaras, der sich entschlossen eine der Kugeln krallte - und zwar die Deutsche.

Um den neugierigen Vögeln etwas Abwechslung zu bieten, mussten sie dieses Mal an einer Nuss ziehen, um einen der beiden Weidenbälle auszuwählen und somit über den Gewinner zu entscheiden.

Deutschland oder Curaçao? Leipzigs Arakel legt sich fest
Zoo Leipzig Deutschland oder Curaçao? Leipzigs Arakel legt sich fest

Zuvor hatten die Aras sowohl beim Eröffnungsspiel (Mexiko gegen Südafrika, 2:0) als auch beim ersten Deutschlandspiel gegen Curaçao (7:1) den richtigen Gewinner vorhergesagt. In beiden Spielen gewannen mit Mexiko und Deutschland die jeweiligen Auserwählten mit Abstand gegen ihre Gegner.

Nachdem die Blaukehlaras bei den vorherigen Prophezeiungen voll ins Schwarze getroffen hatten, entschied am heutigen Freitag einer der Grünflügelaras (rot).
Nachdem die Blaukehlaras bei den vorherigen Prophezeiungen voll ins Schwarze getroffen hatten, entschied am heutigen Freitag einer der Grünflügelaras (rot).  © Zoo Leipzig
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Ob es nur die Blaukehlaras sind, die über die hellseherische Gabe verfügen, oder auch der Grünflügelara richtig liegt, wird sich am Samstag um 22 Uhr zeigen.

Wie der Zoo mitteilte, werde die nächste Zukunftsdeutung für das Spiel gegen Ecuador am kommenden Mittwoch um 14 Uhr verkündet.

Titelfoto: Zoo Leipzig

Mehr zum Thema Zoo Leipzig: