Deutschland auf Höhenflug? Das verspricht das Arakel für das Spiel gegen die Elfenbeinküste

Leipzig - Schon zweimal hat das Arakel aus dem Leipziger Zoo seine hellseherischen Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis gestellt. Am heutigen Freitagmorgen verkündete es seine Prophezeiung für das bevorstehende Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste.

Das Arakel schnappte sich entschlossen den deutschen Weideball. © Zoo Leipzig

Nach einer kurzen Flugshow durch die Leipziger Voliere machte sich das Prophezeiungsteam, bestehend aus Blaukehlaras, Grünflügelaras und Bechsteinaras, wieder einmal an die WM-Vorhersage.

Nachdem bei den vergangenen Entscheidungen vor allem die Blaukehlaras den Ton angegeben hatten, war es dieses Mal einer der Grünflügelaras, der sich entschlossen eine der Kugeln krallte - und zwar die Deutsche.

Um den neugierigen Vögeln etwas Abwechslung zu bieten, mussten sie dieses Mal an einer Nuss ziehen, um einen der beiden Weidenbälle auszuwählen und somit über den Gewinner zu entscheiden.

Zuvor hatten die Aras sowohl beim Eröffnungsspiel (Mexiko gegen Südafrika, 2:0) als auch beim ersten Deutschlandspiel gegen Curaçao (7:1) den richtigen Gewinner vorhergesagt. In beiden Spielen gewannen mit Mexiko und Deutschland die jeweiligen Auserwählten mit Abstand gegen ihre Gegner.