So unglaublich süß ist der neue Zuwachs im Leipziger Zoo

Besucherinnen und Besucher erleben dort die Moderatoren bei der Arbeit, verfolgen Radiointerviews mit den Zoo-Mitarbeitern live und können Fragen rund um die On-Air-Produktion stellen. Am Samstag sendet die "HITRADIO RTL Morningshow" mit Uwe Fischer und Katja Möckel direkt aus dem Zoo Leipzig. Zudem gibt es an beiden Tagen jeweils ab 12 Uhr ein von Daniel Pavel moderiertes buntes Bühnenprogramm.

Übrigens: Am kommenden Samstag und Sonntag wartet auf die Zoobesucher zum Start in die Sommersaison ein buntes Programm, das der Zoo gemeinsam mit "HITRADIO RTL" organisiert.

Eine Zoo-Rallye rundet den Besuch am Wochenende ab und führt neben vielen weiteren Stationen auch an der Kiwara-Kopje mit Spitzmaulnashörnern, Husarenaffen und Geparden entlang.

Am Samstag und Sonntag finden jeweils um 11.15 Uhr Kommentierungen an der Kiwara-Kopje statt, bei denen die Tierpfleger Einblick in den Alltag mit kleinen und großen Bewohnern geben. Kinder bis 16 Jahre haben am kommenden Wochenende sogar kostenfreien Eintritt in den Zoo.