Sorge um Elefanten-Nachwuchs im Leipziger Zoo: Jungbulle muss operiert werden

Leipzig - Der Elefantentempel im Leipziger Zoo wurde am Sonntag spontan zum Operationsraum. Der Jungbulle Akito hatte sich den Stoßzahn abgebrochen und sich dabei so stark verletzt, dass es operiert werden musste. Dafür flogen extra Tierärzte aus dem Ausland ein.

Ein Team aus erfahrenen Tierärzten kümmerte sich um Akitos Stoßzahn. © Zoo Leipzig

Die circa 90-minütige OP unter Narkose wurde von Prof. Gerhard Steenkamp, Veterinärmediziner aus Südafrika, und Dr. Aleksandr Semjonov, Veterinär-Anästhesist aus Estland, durchgeführt. Beide haben schon mehr als 80 Stoßzahn-Eingriffe vorgenommen.

Der Zoo Leipzig teilte am Sonntag in einer Pressemitteilung mit, dass die Verletzung so tief war, dass sie bis in die Zahnpulpa, die Stoßzahnapsel mit Zahnschmelz, Blutgefäße und Nerven ging. Die Gefahr, dass es zu Entzündungen oder Infektionen kommt, war groß. Deswegen wurde sofort gehandelt.

Das Ziel der Ärzte war es, dass der Stoßzahn des dreijährigen Elefanten erhalten werden kann. Dafür wurden Pulpa und Gewerbe gereinigt und teilweise zerstörtes Gewerbe entfernt.

Die Bruchstelle wurde geglättet und der kleine Akito bekam eine Art Zahnfüllung aus verschiedenen Materialien. Prof. Steenkamp zeigte sich nach der Operation zufrieden: "Der Eingriff ist gut verlaufen und ich bin optimistisch, dass wir den Stoßzahn damit erhalten können."