Süße Momente im Zoo: Hier erkundet das Leipziger Koala-Baby die Welt
Leipzig - Bisher konnte man das kleine Koala-Baby im Leipziger Zoo nur im Beutel von Mutter Erlinga beäugen. Inzwischen wagt es sich aber auch schon ein bisschen weiter raus.
Wie der Zoo am Montag mitteilte, krabbelt das Jungtier momentan immer häufiger aus Erlingas Beutel, um die spannende neue Umgebung im Gehege zu erkunden.
"Bislang können wir vor allem am Nachmittag beobachten, wie das Kleine erste Erkundungen außerhalb des Beutels unternimmt", erklärte Seniorkurator Ariel Jacken.
Er vermutet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Nachwuchs regelmäßig und dauerhaft für Besucher sichtbar sein wird.
Der Tierpfleger ließ sich außerdem nicht nehmen, in hohen Tönen von der Koala-Mama zu sprechen: "Erlinga ist als Erstgebärende eine äußerst vorbildliche und wachsame Mutter. Wir können sehr zufrieden mit der Jungtierentwicklung sein."
Titelfoto: Zoo Leipzig