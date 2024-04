Aufatmen in Leipzig: Geklauter Bartaffe ist wieder da!

Leipzigs vermisstes Bartäffchen ist wieder da! Ein Jogger entdeckte das Weibchen am Donnerstag auf einem Baum im Stadtteil Reudnitz. © Montage: Zoo Leipzig

Ein Jogger hatte das Weibchen am Donnerstag auf seiner morgendlichen Runde auf einem Baum an der Körbisstraße im Stadtteil Reudnitz entdeckt, wie Polizei und Zoo mitteilten.

Nachdem Einsatzkräfte den Fund bestätigt hatten, lief das Äffchen zunächst in ein Wohnhaus an der Reichpietschstraße, wo Mitarbeiter des Zoos es schließlich in Obhut nehmen konnten.

"Wir sind erleichtert, dass es unserem Bartaffenweibchen einer ersten Prüfung nach gut geht. Es sind keine äußeren Verletzungen zu sehen, aber sie macht einen geschwächten Eindruck", erklärte Zoodirektor Prof. Jörg Junhold in einer Mitteilung. "Unser herzlicher Dank gilt dem Hinweisgeber, der beim Joggen die Sichtung gemacht und gemeldet hat."

Das Weibchen war in der Nacht zum Ostersonntag aus seinem Gehege gestohlen worden.

"Am Gehege waren eindeutige Spuren eines gewaltsamen Einbruchs und von Stress durch eine Fangaktion zu sehen", berichtete Zoo-Sprecherin Melanie Ginzel. Ein zweites, männliches Tier ließen die Einbrecher in dem Gehege zurück. Es blieb unverletzt.