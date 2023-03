Zoo-Besuch vorm Konzert: Dieser Weltstar ist ein Fan von Leipzig

Leipzig - Nach München, Hamburg und Berlin füllt Michael Bublé (47) am Montagabend auch die Leipziger Quarterback-Arena. Doch zuvor gönnen sich der Kanadier und seine Familie noch etwas Sightseeing in der Messestadt.

Nach den anstrengenden Shows gönnte sich Michael Bublé (47) einen freien Sonntag im Leipziger Zoo. (Bildmontage) © Screenshot Micheal Buble/Instagram

Mit Songs wie "LOVE" oder "Feeling Good" füllt der Mega-Star weltweit Stadien.



Doch bevor das Konzert losgeht, gönnt er sich nach dem tosenden Applaus, den er in Berlin eingeheimst hat, einen freien Tag.

Und was macht man an einem freien Sonntag als Tourist in Leipzig? Genau, man geht in den Zoo!

In einem Kurzvideo, das der Weltstar an seine Fans auf Instagram richtet, macht sich der gerade aus dem Hotel kommende Michael auf in den Zoo, um dort seine Familie zu finden.

Am Eingangstor angekommen versucht er sich, nicht zum letzten Mal in dem Video, an etwas Deutsch. "Here we are: Zoolog Garten - I think I said that right", lobt der Star seine Sprachkünste.