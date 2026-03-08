Zoo Leipzig eröffnet neue Anlage und dort könnt Ihr den Tieren ganz nah kommen
Leipzig - Es könnte laut werden auf der neuen Anlage im Zoo Leipzig, die am 2. April eröffnet wird, denn die neuen Bewohner machen sich gern auch mal akustisch bemerkbar. Die Hauptakteure im "Loriversum" und in "Amazonien" sind Vögel.
Bisher haben nur die Grünflügelaras, Blaukehlaras und Jamaikaamazonen ihr neues Zuhause bezogen, erklärte der Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (61) am Donnerstag in einer Pressemitteilung.
In den kommenden Tagen kommen dann bis zu 100 Forstenloris und weitere asiatische und südamerikanische Vogelarten, die schrittweise an ihr neues Revier und die Außenvoliere gewöhnt werden sollen.
Die Besucherinnen und Besucher können in die Lebenswelt der Vögel gehen und sie aus nächster Nähe betrachten.
Der Zoodirektor freut sich auf die neue Anlage: "Wir sind schon heute sehr gespannt, wie die neugierigen Aras ihre neue Umgebung annehmen und welche eindrucksvolle Klangkulisse entstehen wird, wenn bis zu 100 Forstenloris das Loriversum mit Leben füllen", erklärte er.
Der 2. April als Eröffnungsdatum für die neuen Gehege fällt auf das Osterwochenende und den Beginn der Osterferien. Begleitend soll es einige Aktionen geben.
Der Zoo Leipzig baut noch weitere neue Anlagen
Die Tiere ziehen an die Stelle, wo einst die Sittich-, Pinguin- und Bartaffenanlagen waren, und liegen somit ziemlich zentral.
Die begehbaren Vogelwelten gehören zum Gesamtkonzept "Zoo der Zukunft" und sollen zukünftig einen Übergang zwischen der Erlebniswelt Südamerika und den geplanten asiatischen Inselwelten bilden.
Der Masterplan des Zoos Leipzig sieht vor, dass neben der Südamerika-Welt noch in diesem Jahr der neue Bereich "Feuerland" eröffnet werden soll. Dort sollen Pinguine, Seehunde und Seevögel einziehen. Das Highlight wird ein 360-Grad-Tunnel.
Die Technik dafür ist schon zum größten Teil eingebaut. Wann das "Feuerland" konkret eröffnet wird, ist noch nicht bekannt.
Im kommenden Jahr könnten dann die asiatischen Inselwelten eröffnen, die inspiriert sind von der bekannten Halong Bay in Vietnam. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Ein genaues Eröffnungsdatum gibt es allerdings bisher nicht.
2028, zum 150-jährigen Jubiläum des Zoos, soll der Masterplan dann abgeschlossen sein. Zum Beginn des Jahres wurden die Eintrittspreise bereits erhöht. Weitere Erhöhungen in den kommenden Jahren sind nicht ausgeschlossen.
Titelfoto: Bildmontage: Zoo Leipzig; Jan Woitas/dpa