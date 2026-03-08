Zoo Leipzig eröffnet neue Anlage und dort könnt Ihr den Tieren ganz nah kommen

Leipzig - Es könnte laut werden auf der neuen Anlage im Zoo Leipzig , die am 2. April eröffnet wird, denn die neuen Bewohner machen sich gern auch mal akustisch bemerkbar. Die Hauptakteure im "Loriversum" und in "Amazonien" sind Vögel.

Unter andrem die Blaukehlaras sind schon da und erkunden das neue Revier. © Zoo Leipzig

Bisher haben nur die Grünflügelaras, Blaukehlaras und Jamaikaamazonen ihr neues Zuhause bezogen, erklärte der Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (61) am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

In den kommenden Tagen kommen dann bis zu 100 Forstenloris und weitere asiatische und südamerikanische Vogelarten, die schrittweise an ihr neues Revier und die Außenvoliere gewöhnt werden sollen.

Die Besucherinnen und Besucher können in die Lebenswelt der Vögel gehen und sie aus nächster Nähe betrachten.

Der Zoodirektor freut sich auf die neue Anlage: "Wir sind schon heute sehr gespannt, wie die neugierigen Aras ihre neue Umgebung annehmen und welche eindrucksvolle Klangkulisse entstehen wird, wenn bis zu 100 Forstenloris das Loriversum mit Leben füllen", erklärte er.

Der 2. April als Eröffnungsdatum für die neuen Gehege fällt auf das Osterwochenende und den Beginn der Osterferien. Begleitend soll es einige Aktionen geben.