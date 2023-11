Abgesagt: 11. Magdeburger Klimadialog mit Luisa Neubauer entfällt!

Magdeburg - Der für den 9. November geplante 11. Magdeburger Klimadialog mit Fridays for Future Aktivistin Luisa Neubauer (27) fällt aus!

Luisa Neubauer (27) ist Klimaaktivistin und organisiert seit einigen Jahren die Aktion "Fridays for Future". © Soeren Stache/dpa

Wie die Stadt Magdeburg am Montagnachmittag mitteilte, sagte Neubauer ihren Besuch in der Landeshauptstadt aufgrund eines Termins an der Hamburger Bornplatzsynagoge ab.

Laut Presse-Statement wird die 27-Jährige dort als Hauptvertreterin von Fridays For Future Deutschland aufgrund der jüngsten pro-palästinensischen Aussagen von Greta Thunberg (20)/Fridays For Future International als wichtige Akteurin vertreten sein.