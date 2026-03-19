Falsche Paketboten rauben Ehepaar aus: Helfen jetzt Hinweise durch "Aktenzeichen XY"?
Magdeburg - Im vergangenen Oktober wurde ein Ehepaar in seiner Wohnung von falschen Paketboten überfallen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Am Mittwoch wurde der Fall zusätzlich in "Aktenzeichen XY" erwähnt.
Alles schien zunächst wie ein üblicher Zustellversuch eines Paketes. Ein Transporter mit dem Aufdruck des Zustellunternehmens GLS fuhr am 25. Oktober gegen 13 Uhr vor das Haus im Stadtteil Salbke.
Auch die Video-Türklingel wurde augenscheinlich durch einen Mitarbeiter von GLS betätigt. Doch die Optik war reine Täuschung.
Kaum wurde die Haustür geöffnet, stürmte der falsche Paketzusteller hinein. Ein Komplize rannte sofort hinterher.
Während einer der Täter einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt, wurde das Paar gefesselt.
Anschließend durchsuchten die Räuber das Haus und nahmen Bargeld, teure Uhren und Schmuck in einem Gesamtwert von etwa 50.000 Euro mit.
Es besteht der Verdacht, dass die Täter mit einem ähnlichen Vorgehen am 17. Oktober in Staßfurt Beute im Wert von über 40.000 Euro gemacht haben.
Falsche Paketboten in Magdeburg: Mehrere Hinweise eingegangen
Auf eine Anfrage von TAG24 teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit, dass nach der TV-Ausstrahlung "eine Vielzahl an Hinweisen" eingegangen sei.
Ob die Erwähnung in der ZDF-Sendung und die eingegangenen Hinweise jetzt zum Ermittlungserfolg führen, könne man derzeit nicht sagen. "Inwieweit diese sachdienlich für die weiteren Ermittlungen sind, wird derzeit noch überprüft", hieß es weiter.
Das wurde gestohlen:
Armbanduhr Omega Seamaster Aqua Terra (13.500 Euro)
Armbanduhr Breitling Galactic 36 (8700 Euro)
Armband der Diamond Group mit 49 Brillanten (26.000 Euro)
Die Polizei fragt: Sind diese Gegenstände von jemandem gesehen oder zum Kauf angeboten worden?
Überfall auf Ehepaar in Magdeburg: So sahen die Täter aus
Auch die Bilder der Täter wurden mit einer Personenbeschreibung veröffentlicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass insgesamt drei Männer jeweils an den Überfällen in Magdeburg und Staßfurt beteiligt waren.
Beschreibung von Täter 1
circa 30 bis 35 Jahre alt
zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß
schlank
trug blaue Jacke, blaue Strickmütze, beide mit GLS-Logo, und schwarzen Schal
sprach Deutsch
Beschreibung von Täter 2
etwa 20 bis 25 Jahre alt
circa 1,70 Meter groß
schlank
schwarze, krause Haare
sprach Deutsch mit einem leichten Akzent
trug hellblaue Jeans, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarzen Schal, weißes T-Shirt, schwarze Sneaker und graues Basecap
Beschreibung von Täter 3
zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß
untersetzte, muskulöse Statur
dunkel gekleidet, schwarze Jacke mit dem Rückenaufdruck "Khujo", Schlauchschal, weißes Basecap der Marke Nike
Wer Hinweise zu den Tätern oder der Beute geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Magdeburg unter Telefon 0391/5460 zu melden. Führen diese zur Aufklärung, sind von privater Seite 5000 Euro ausgelobt worden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeiinspektion Magdeburg