Falsche Paketboten rauben Ehepaar aus: Helfen jetzt Hinweise durch "Aktenzeichen XY"?

Magdeburg - Im vergangenen Oktober wurde ein Ehepaar in seiner Wohnung von falschen Paketboten überfallen . Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Am Mittwoch wurde der Fall zusätzlich in " Aktenzeichen XY " erwähnt.

Dieses gestohlene Diamantarmband hat einen Wert von 26.000 Euro. © Polizeiinspektion Magdeburg

Alles schien zunächst wie ein üblicher Zustellversuch eines Paketes. Ein Transporter mit dem Aufdruck des Zustellunternehmens GLS fuhr am 25. Oktober gegen 13 Uhr vor das Haus im Stadtteil Salbke.

Auch die Video-Türklingel wurde augenscheinlich durch einen Mitarbeiter von GLS betätigt. Doch die Optik war reine Täuschung.

Kaum wurde die Haustür geöffnet, stürmte der falsche Paketzusteller hinein. Ein Komplize rannte sofort hinterher.

Während einer der Täter einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt, wurde das Paar gefesselt.

Anschließend durchsuchten die Räuber das Haus und nahmen Bargeld, teure Uhren und Schmuck in einem Gesamtwert von etwa 50.000 Euro mit.

Es besteht der Verdacht, dass die Täter mit einem ähnlichen Vorgehen am 17. Oktober in Staßfurt Beute im Wert von über 40.000 Euro gemacht haben.