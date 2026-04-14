Kosmetik-Klau in Magdeburg: Polizei fahndet öffentlich nach dieser Diebin
Magdeburg - Bereits im Dezember 2025 wurden in einer Drogerie-Filiale im Magdeburger Stadtteil Sudenburg Produkte gestohlen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Aufnahmen nach der bislang unbekannten Täterin.
Auf den Kameraaufzeichnungen ist nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg zu sehen, wie die Diebin Kosmetikartikel in einem unteren vierstelligen Geldwert entwendet.
Die gesuchte Täterin soll das Geschäft am 5. Dezember 2025 gegen 15.40 Uhr betreten und sich anschließend über die Waren hergemacht haben.
Die abgebildete Person kann wie folgt beschrieben werden:
weiblich
dunkles Haar
grauer Kapuzenpullover mit einem Micky-Maus-Emblem
blaue Jacke
blaue Jeanshose
schwarze Handtasche
Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.
Das Polizeirevier Magdeburg nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat oder tatverdächtigen Personen unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier Anzeige entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg