Kosmetik-Klau in Magdeburg: Polizei fahndet öffentlich nach dieser Diebin

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In Magdeburg wurden im Dezember 2025 mehrere Kosmetikartikel aus der Drogerie entwendet. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach der Täterin.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Bereits im Dezember 2025 wurden in einer Drogerie-Filiale im Magdeburger Stadtteil Sudenburg Produkte gestohlen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Aufnahmen nach der bislang unbekannten Täterin.

Wer kann Hinweise zu dieser Ladendiebin geben?
Wer kann Hinweise zu dieser Ladendiebin geben?  © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Auf den Kameraaufzeichnungen ist nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg zu sehen, wie die Diebin Kosmetikartikel in einem unteren vierstelligen Geldwert entwendet.

Die gesuchte Täterin soll das Geschäft am 5. Dezember 2025 gegen 15.40 Uhr betreten und sich anschließend über die Waren hergemacht haben.

Die abgebildete Person kann wie folgt beschrieben werden:

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Magdeburg Crime Noch vor der Eröffnung: Unbekannte Täter zerstören neuen Spielplatz in Magdeburg

  • weiblich

  • dunkles Haar

  • grauer Kapuzenpullover mit einem Micky-Maus-Emblem

  • blaue Jacke

  • blaue Jeanshose

  • schwarze Handtasche

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat oder tatverdächtigen Personen unter der 0391/546-3295 oder per E-Revier Anzeige entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

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