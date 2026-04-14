Kosmetik-Klau in Magdeburg: Polizei fahndet öffentlich nach dieser Diebin

Magdeburg - Bereits im Dezember 2025 wurden in einer Drogerie-Filiale im Magdeburger Stadtteil Sudenburg Produkte gestohlen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Aufnahmen nach der bislang unbekannten Täterin.

Wer kann Hinweise zu dieser Ladendiebin geben? © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Auf den Kameraaufzeichnungen ist nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg zu sehen, wie die Diebin Kosmetikartikel in einem unteren vierstelligen Geldwert entwendet.

Die gesuchte Täterin soll das Geschäft am 5. Dezember 2025 gegen 15.40 Uhr betreten und sich anschließend über die Waren hergemacht haben.

Die abgebildete Person kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich

dunkles Haar

grauer Kapuzenpullover mit einem Micky-Maus-Emblem

blaue Jacke

blaue Jeanshose

schwarze Handtasche

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.