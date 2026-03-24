Mehrere Einbrüche an einem Tag in Magdeburg: Täter gehen gewaltsam vor

Magdeburg - Am Montag wurden im Magdeburger Gebiet Stadtfeld West gleich mehrere Einbrüche gemeldet. Die Täter gingen mit Gewalt vor.

Die Einbrecher drangen durch Kellerfenster in die Häuser ein. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Einer der Einbrüche ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg in einem Einfamilienhaus im Trappenweg. Eine 67-Jährige meldete diesen gegen 15 Uhr bei den Beamten.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen die bislang unbekannten Täter gewaltsam mittels Werkzeug durch ein Kellerfenster in das Haus gelangt sein.

Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räume, durchwühlten Schubladen sowie Schränke, erklärte ein Polizeisprecher. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Ein nahezu identischer Vorfall ereignete sich am selben Tag im Spechtweg. Eine 59-Jährige informierte die Polizei darüber, dass auch in ihr Haus eingebrochen wurde.

Wieder gingen die Täter gewaltsam vor und stiegen durch ein Kellerfenster ein. Sie sollen mindestens zwei Uhren mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich gestohlen haben.