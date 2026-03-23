Streit zwischen Cousins eskaliert in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg - Am Samstag ist ein Streit zwischen Cousins in Magdeburg eskaliert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Die Männer sollen bereits zuvor zerstritten gewesen sein. (Symbolbild) © 123RF/andranik2018

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg im Bereich der Sudenburger Wuhne.

Schon vor der Eskalation sollen die beiden Männer zerstritten gewesen sein, erklärte ein Sprecher der Polizei. Beim Aufeinandertreffen sei die Situation dann eskaliert.

Beide Cousins sollen sich im Verlauf der Auseinandersetzung gegenseitig mit Schlag- und Schneidewerkzeugen leicht verletzt haben.

Durch das Eingreifen von anderen Familienmitgliedern wurde die Situation zudem schnell unübersichtlich. Warum die Männer in Streit geraten waren, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht daher zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach neutralen Zeugen.