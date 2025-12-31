Feuer in Magdeburger Altstadt: Über hundert Kräfte seit Stunden im Einsatz

Magdeburg - Seit Dienstagabend wütet ein Feuer in einem Gebäude in der Sternstraße in Magdeburg . Die Löscharbeiten dauern seit Stunden an.

Seit Dienstagabend brennt ein Wohnhaus in der Magdeburger Sternstraße. © Feuerwehr Magdeburg

Bei dem Objekt handelt es sich um ein mehrgeschossiges Wohngebäude, teilte eine Stadtsprecherin gegenüber TAG24 mit.

Während die bis zu 120 Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, soll das Obergeschoss in Vollbrand gestanden haben.

Personen haben sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude befunden, hieß es. Sie werden während des anhaltenden Einsatzes in einem provisorischen Zelt versorgt.

Um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern, wurden drei benachbarte Gebäude gezielt gesichert und kontrolliert.

Umliegende Anwohner wurden unter anderem durch die Warn-App "NINA" dazu aufgefordert, Fenster und Türen aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Während des Einsatzes soll die Sternstraße komplett gesperrt bleiben. Ersten Schätzungen zufolge könnte der Einsatz noch am Mittwochmorgen beendet werden.