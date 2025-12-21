Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Balkonmöbel brennen lichterloh

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt musste die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Brand auf einem Balkon ausrücken.

Die Flammen drohten, auf die anliegende Wohnung überzugehen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Hier sollen Möbel auf einem Balkon in Vollbrand geraten sein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drohten die Flammen, auf die angrenzende Wohnung und den darüber liegenden Balkon überzugehen.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten überprüften die Kameraden die Wohnungen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.