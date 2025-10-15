Katastrophenschutz: Millionenschwere Aufwertung von Feuerwehrschule in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Heyrothsberge - Der Investitionsstau im Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) in Heyrothsberge bei Magdeburg soll mit Mitteln aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes beseitigt werden.

Das Institut profitiert vom Sondervermögen für den Katastrophenschutz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 69,6 Millionen Euro seien für die Einrichtung eingeplant, teilte das Innenministerium mit.

Allein 22 Millionen Euro sollen in den Neubau einer Brandsimulationsanlage und den Umbau des Logistikgebäudes zum Schulungs- und Vorbereitungsgebäude fließen, das aus dem Maßnahmenpaket insgesamt 140 Millionen Euro für priorisierte Projekte und Vorhaben erhalten soll.

Sachsen-Anhalt erhalte etwa 2,61 Milliarden Euro aus dem Bundessondervermögen – rund 60 Prozent sind für die Kommunen und 40 Prozent für das Land.

Das Geld für das IBK stamme aus dem "Landesarm".