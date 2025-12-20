Merz in Magdeburg: Wut und Zorn nach Anschlag dürfen sein

Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Samstag in Magdeburg vor Ort. © dpa | Hendrik Schmidt

"Wir stehen an Ihrer Seite, heute und in Zukunft. Und wenn es daran fehlen sollte, dann sind wir auch heute noch aufgerufen, dies zu korrigieren und dies zu verbessern", sagte der CDU-Politiker am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung ein Jahr nach der Tat.

In der gemeinsamen Trauer könnten Trost und Kraft liegen. Aber: "Auch Wut und Zorn dürfen sein im Auge von grausamen Verbrechen, wie dieses eines war", betonte Merz. Deutschland sei ein Land, "das nichts höher stellt als den Menschen, jeden Einzelnen, als das Leben eines Menschen."