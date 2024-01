Messe, Kultur, Flohmarkt: Vier Tipps für Euer Wochenende in Magdeburg

Am Wochenende findet in Magdeburg eine Tourismusmesse, einige Theatervorstellungen, ein Musical und ein großer Flohmarkt statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das erste Wochenende des Jahres steht bevor - und auch in 2024 ist Langeweile nicht angesagt. Ihr habt die Wahl zwischen vier spannenden Veranstaltungen am Samstag und Sonntag in Magdeburg.

Tourismus- & Caravan-Messe

Messegelände - Wer auch in der kalten Jahreszeit schon an den nächsten Urlaub denken will, der kann sich bei der Tourisma & Caravaning-Messe dieses Wochenende informieren. Von täglich 10 bis 18 Uhr gibt es in den Messehallen spannende Erlebnisberichte verschiedener Weltenbummler inklusive mitreißender Foto- und Videoaufnahmen, Ideen für den Urlaub mit Fahrrad, Wohnmobil und Co. sowie einen Vorgeschmack auf die spannendsten deutschen und internationalen Reiseziele. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Bei der Tourisma & Caravaning-Messe bekommt Ihr Inspiration für Euren nächsten Urlaub. © Patricia Bartos/dpa

Theaterprogramm

Schauspielhaus/Opernhaus - Auch im Theater Magdeburg ist der Spielplan für das Wochenende wieder vollgepackt. Am Samstagmorgen, um 10 Uhr, könnt Ihr zum letzten Mal in dieser Spielzeit das spannende und witzige Weihnachtsmärchen "Das Gespenst von Magdebu-huuu" sehen. Außerdem gibt es am Sonnabend gleich drei Vorstellungen, um 19.30 Uhr, für jeden Geschmack: das Ein-Mann-Stück "NippleJesus" im Kunstmuseum, das Märchen-Ballett "Schneewittchen" im Opernhaus sowie das musikalische Bühnenstück "Tod eines talentierten Schweins" im Schauspielhaus. Auch am Sonntag habt Ihr wieder die Qual der Wahl. Am Morgen bekommt Ihr, um 11 Uhr, im Foyer des Opernhauses beim Premierenfieber einen Vorgeschmack auf die Oper "Die Liebe zu den drei Orangen". 16 Uhr läuft dann im Schauspielhaus das Jugendstück "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" - dort geht es 19.30 Uhr mit der letzten Vorstellung des Ballets "Was ihr wollt" weiter. Um 18 Uhr zeigt das Opernhaus zudem die Operette "Die Blume von Hawaii". Restkarten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab etwa 15 Euro.

Am Samstagabend gibt es eine weitere Vorstellung von "Tod eines talentierten Schweins" am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Kerstin Schomburg

Flohmarkt

Festung Mark - Am Sonntag wird die Festung Mark zum Mekka für alle Stöber- und Schaulustigen. Dort findet von 12 bis 16 Uhr der Große Familienflohmarkt statt. Ob Spielsachen, Antikes, Klamotten oder Krimskrams, die Händler freuen sich aufs Feilschen und Verkaufen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Zum Stöbern und Feilschen geht es am Sonntag in die Festung Mark. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Musical

GETEC-Arena - Jedes Kind kennt die alte Geschichte von der Schönen und dem Biest - nun könnt Ihr das romantische Märchen hautnah miterleben! Am Samstagnachmittag bringt das Theater Liberi in der GETEC-Arena ein mitreißendes Musical mit tollen Songs und Choreografien auf die Bühne und freut sich auf Euer Kommen. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse ab 23 Euro.

Das Musical "Die Schöne und das Biest" gastiert am Samstag in der GETEC-Arena. © Theater Liberi