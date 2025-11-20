Nach umstrittener Protestaktion gegen Anschlags-Stück: Theater Magdeburg bezieht Position

Magdeburg - Nach den Demonstrationen um ein geplantes Theaterstück über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt meldet sich nun erneut das Theater Magdeburg zu Wort.

Teilnehmer zeigten sich bei der Demonstration mit rechten Bannern. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Am 9. November hatten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger vor dem Opern- und Schauspielhaus in Magdeburg versammelt, um gegen das geplante Stücke "3 Minuten (AT)" zu demonstrieren, welches sich mit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt von 2024 befassen soll.

Aktuell befindet sich das Schauspiel noch in der Konzeptionsphase, erklärte das Theater in einem Statement. Dennoch hat die Planung bereits für mächtig Aufsehen in Teilen der Bevölkerung gesorgt.

Aber auch der etwa sechsstündige Protest zog viel Aufmerksamkeit auf sich. Während der Demo wurden immer wieder rechte Banner gezeigt.

Auf diesen stand unter anderem: "Remigration rettet Menschenleben" und "Schluss mit Politik gegen das eigene Volk". "Dabei handelte es sich keineswegs um eine unpolitische Demonstration, wie der Anmelder vorgab", kritisierte das Theater die Aktion.

"Die sechsstündige 'Mahnwache' setzte sich klar aus Teilen des rechten Milieus zusammen und verfolgte das Ziel, [...] die Freiheit der Kunst als Teil unserer demokratischen Grundrechte zu relativieren", hieß es weiter.