Roland Kaiser, Feuerwerke, Flohmarkt und Zoonacht: Das ist am Samstag in Magdeburg los!

In Magdeburg gibt es am Samstag wieder einige Events für Jung und Alt zu erleben. Unter anderem gibt Roland Kaiser ein Konzert und die Pyro Games finden statt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Das Wetter in Magdeburg wird an diesem Wochenende wieder besser und der Sommer kommt zurück. Auch die Schüler in Sachsen-Anhalt haben ihr letztes Ferien-Wochenende, bevor sie wieder die Schulbank drücken müssen. Passend dazu gibt es an diesem Samstag wieder allerhand Events, die darauf warten, besucht zu werden.



Pyro Games

Herrenkrug - Ab 18 Uhr beginnt am Samstag ein atemberaubendes Spektakel. Die Besten der Besten in Sachen Feuerwerke und Lasershow duellieren sich bei den Pyro Games im Elbauenpark. Wenn die Dunkelheit über Magdeburg herrscht, verwandeln sie den Abendhimmel in ein gigantisches Farbenmeer. Tickets gibt es ab 24,35 Euro.

Im Elbauenpark wird am Samstagabend der Abendhimmel in verschiedenen Farben leuchten. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Open Air mit Roland Kaiser

Altstadt - Ihr hattet keine Zeit für die Kaisermania in Dresden? Macht nichts! Roland Kaiser kommt auch nach Magdeburg. Im Rahmen seiner "Alles O.K.!"-Tournee singt er am Samstag auf dem Domplatz. Natürlich wird er sein großes Repertoire an Hits darbieten. Also wärmt schon mal Eure Stimmbänder auf. Tickets gibt es ab 69,50 Euro. Los geht es um 20 Uhr.

Roland Kaiser kommt am Samstag nach Magdeburg. Seine Tournee "Alles O.K.!" macht Station auf dem Domplatz. (Archivbild) © dpa/Matthias Rietschel

Nachbarschaftsflohmarkt

Ottersleben - Alle Anwohner in der Hängelsbreite werden am Samstag vergessene oder ausrangierte Schätze sowie Kindersachen oder Hausinventar zum Verkauf anbieten. Wie in der TV-Sendung "Bares für Rares" ist vielleicht die ein oder andere Rarität dabei, die für einen guten Preis den Besitzer wechselt. Der Flohmarkt findet von 12 bis 16 Uhr statt. Ein Eintrittspreis wird nicht erhoben.

Das ein oder andere Schmuckstück wird am Samstag beim "Nachbarschaftsflohmarkt" in der Hängelsbreite den Besitzer wechseln. (Symbolbild) © Horst Ossinger/dpa

Zoonacht Magdeburg

Neue Neustadt - Der Zoologische Garten Magdeburg lädt am Samstagabend zur Zoonacht ein. Nicht nur die fast 700 Tiere können dabei bestaunt werden, sondern auch diverse Bühnenshows und Künstler. Artisten, Tänzer, Pantomimen und natürlich auch Musiker werden für Unterhaltung von Jung und Alt sorgen. Das komplette Programm findet Ihr hier. Die Zoonacht beginnt um 18 Uhr und endet um 0 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro pro Person. Kinder unter 15 Jahren kommen kostenlos hinein.

Während der Zoonacht können in Magdeburg nicht nur die Tiere bestaunt werden. Von 18 bis 0 Uhr gibt es verschiedene Bühnenprogramme. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa