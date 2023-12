Spannender Sonntag gefällig? Das sind drei Tipps für den 1. Advent in Magdeburg

Magdeburg - Ein ruhiger erster Advent mit angenehmem Winterwetter und Ihr habt nichts vor? TAG24 stellt Euch drei Tipps für den Adventssonntag in Magdeburg vor, die Ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet.

Messegelände - Ihr habt die Tattoo-Convention am Samstag verpasst? Dann habt Ihr am Sonntag letztmalig die Chance, in den Messehallen die besten Tattoo-Künstler weltweit kennenzulernen, hautnah bei spannenden Wettbewerben dabei zu sein und vielleicht das ein oder andere Bildchen auf Eurer Haut mitzunehmen.

Die Messe öffnet um 11 Uhr. Tagestickets kosten etwa 15 Euro.