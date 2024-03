Baustellen in Magdeburg: Diese Sperrungen erwarten Euch die kommenden Wochen!

In den kommenden Wochen gibt es wieder zahlreiche Baustellen in Magdeburg. (Symbolbild) © 123rf/markisius

Zunächst jedoch positive Nachrichten: Die Vollsperrung in der Herrenkrugstraße ist wieder aufgehoben. Die Anschlussarbeiten in der Mittagsstraße werden zudem am 22. März beendet.

Am selben Tag wird auch die Vollsperrung Am Krökentor aufgehoben. Die derzeit gesperrte Sieverstorstraße soll in Fahrtrichtung Norden ab dem 28. März freigegeben werden.

Auf dem Magdeburger Ring wird jedoch ab dem 25. bis zum 28. März die Abfahrt Albert-Vater-Straße in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

Die Vollsperrung an der Oebisfelder Brücke muss bis 30. April 2024 verlängert werden. Vom 25. März bis voraussichtlich 21. Juni 2024 finden außerdem Straßenbauarbeiten an der B189/Magdeburger Ring statt. Der Verkehr wird auf einer Seite gegenläufig geführt.

In der Schilfsbreite kommt es vom 23. März zu einer Vollsperrung zwischen Hopfenbreite und Heinz-Sommer-Weg.