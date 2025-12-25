Nächster Abschied am Hasselbachplatz: Dieser Club macht dicht

Magdeburg - Am Hasselbachplatz in Magdeburg macht eine weitere Partylocation nach nur wenigen Monaten dicht.

Erst im Mai eröffnete der Club am Hasselbachplatz. (Archivbild) © Wikimedia Commons/Exprimidor

Das "MoaBeat" verabschiedet sich schon bald von der sonst belebten Location. Zum Abschluss lädt der Club am 27. Dezember ein letztes Mal unter dem Motto "Last Dance" zum Feiern ein.

DJ Stif Meyer und DJ Zumanto sorgen ab 23 Uhr mit RnB, HipHop und Black für mächtig Stimmung bei den Besuchern.

Das Traurige: Der Nachtclub hatte erst im Mai seine Türen am Hasselbachplatz 2 geöffnet, nachdem die Räumlichkeiten seit Jahren leer gestanden hatten.

Ab 1999 sorgte dort das "Lux" für Partystimmung in Magdeburg.

Gegenüber der Volksstimme erklärten die Initiatoren, dass das "MoaBeat" einen Ort für kulturelle Vielfalt schaffen wollte, welcher zugleich wirtschaftlich tragfähig ist.

Dies zu realisieren sei jedoch am Hasselbachplatz mit einem hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand verbunden.