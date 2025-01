Eislaufen, Messe, Konzert: Das erlebt Ihr am ersten 2025-Wochenende in Magdeburg

Magdeburg - Das Wetter ist kalt, aber es ist trotzdem Wochenende! Am ersten Samstag und Sonntag des neuen Jahres gibt es bereits zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg , die Ihr Euch merken solltet.

Tickets bekommt Ihr an der Tageskasse.

Messehallen - Von Samstag bis einschließlich Montag können Besucher in den Messehallen wieder die Tourisma & Caravaning-Messe besuchen. Hier gibt es alles rund ums Thema Urlaub, Camping, Tourismus, Caravaning und Fahrradfahren. Neben einer langen Liste von Ausstellern, die gerne ihr Wissen teilen, ist auch ein breites Bühnenprogramm mit Vorträgen geplant.

Schauspielhaus/Opernhaus - Insgesamt vier Schauspiele, Ballette und Opern stehen am Samstag und Sonntag für Euch auf dem Spielplan vom Theater Magdeburg. Am Samstag seht Ihr um 19.30 Uhr das Stück "Blutbuch" im Schauspielhaus. Tickets gibt es für 24 Euro. Am Sonntagabend spielen um 18 Uhr das Schauspiel "Onkel Werner" und das Ballett "Vincent" - jeweils im Schauspiel- und im Opernhaus, Tickets hierfür bekommt Ihr für etwa 25 Euro.

Hinweis: Die Vorstellung von "Carmen" am Samstagabend ist bereits restlos ausverkauft.