Komik ist Tragik plus Zeit: Im neuen Programm der Kabarettisten Hengstmann bleibt kein Auge trocken

Magdeburg - Im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg haben die Brüder Sebastian (46) und Tobias (43) am gestrigen Donnerstag ihr 20. Programm präsentiert.

So geht es um das Scheitern der Ampel, den Rechtsruck, die immer wilder werdende Weltpolitik.

In ihrem neuen Programm verarbeiten die Brüder auf ihre ganz eigene Weise, mit ordentlich Sarkasmus, die aktuellen Zustände. "Komik ist Tragik plus Zeit", heißt es im Flyer.

Neben Gags, Interaktionen mit dem Publikum und Lesungen aus ihrem neuen Buch durften auch musikalische Einlagen nicht fehlen. © Isabelle Wiermann/TAG24

Neu ist, dass das Programm erstmals nicht so stark geskriptet ist. So können die Brüder es flexibler an die politische Lage anpassen.

"Das geht auch gar nicht anders gerade, wenn zum Beispiel Trump irgendwas Verrücktes von sich gibt", so Tobias Hengstmann gegenüber TAG24.

Ebenfalls neu: Es war die allererste Premiere ohne ihren Vater. Frank Hengstmann ist vergangenen Dezember im Alter von 68 Jahren an Krebs verstorben.

Bei der Erwähnung von Papa Hengstmann, der einst die lokale Kabarettszene gegründet hatte, brach der Saal in Applaus aus.

Pünktlich zur Premiere haben die Brüder zudem ihr zweites Buch herausgebracht: Mit dem gleichen Titel wie die Show haben sie darin lustige Anekdoten aus ihrem Leben zusammengetragen.



Diese lasen sie teils während der Show vor - bei ihrem betrunkenen Abenteuer auf der Grünen Woche in Berlin und einem Auftritt in einer "Burg", in der es etwas zu heiß herging, blieb kein Auge trocken.

Gewidmet ist das Buch ihrem Vater, der mit einem Bild darin verewigt ist.